Après le panais, la laitue, le cerfeuil, la pomme de terre, le potiron, le cresson, le potimarron, le champignon, l’oignon, la carotte, voici venu le moment de partager avec vous la recette de mon potage aux endives (légume que l’on appelle en Belgique : le chicon).

Vous pouvez « contrôler » l’amertume de ce potage en ajoutant plus ou moins de crème et en retirant la totalité ou pas du cœur plus dur des endives.

Les ingrédients

500 à 600 grammes d’endives

250 grammes de pommes de terre

1 oignon

1 litre de bouillon de légume ou de volaille

2 décilitres de crème fraiche

1 gousse d’ail

1 feuille de laurier

Quelques feuilles de sauge

Beurre

Poivre

Sel

La préparation du potage aux endives

Nettoyez et coupez les endives en morceaux.

Nettoyez, pelez et coupez en morceaux les pommes de terre

Pelez et hachez l’oignon.

Faites fondre un morceau de beurre dans une casserole et faites suer ensemble tous les légumes.

Remuez régulièrement.

Lorsque les endives deviennent translucides, ajoutez le laurier, les feuilles de sauge et mouillez avec le bouillon.

Laissez mijoter à feu doux pendant 30 à 45 minutes.

Retirez les feuilles.

Mixez finement.

Rectifiez l’assaisonnement.

Crémez.

Servez avec une grosse tranche de pain grillé.

