La recette du potage Choisy

Le potage Choisy est une préparation à base de laitue et si possible des restes de celle-ci, les feuilles flapies, les coeurs trop durs, etc … Bref, tout ce que l’on jette d’habitude. Vous pouvez même les collecter pendant une petite semaine, en les conservant au frais, le temps d’avoir la quantité voulue pour réaliser la recette.

En plus d’être économique, ce potage est léger puisqu’il est possible de le préparer sans beurre ni lait.

Les ingrédients

500 grammes de laitue

150 grammes de pommes de terre

1 litre de bouillon de volaille

500 millilitres de lait

20 mini-tomates

1 oignon

Beurre

Sel

Poivre

La préparation du potage Choisy

Hachez l’oignon et faites-le revenir dans une marmite avec un peu de beurre.

Ajoutez le bouillon et les pommes de terre découpées en cubes.

Salez.

Portez à ébullition.

Ajoutez la laitue hachée grossièrement.

Diminuez le « feu ».

Ajoutez le lait.

Laissez cuire 30 minutes.

Mixez finement.

Rectifiez l’assaisonnement.

Terminez, juste avant le service, en ajoutant les mini-tomates coupées en deux.

A déguster hiver comme été, en version chaude ou froide.

Vos commentaires

commentaire