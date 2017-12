Pour accompagner vos plats de fêtes ne vous prenez pas la tête, choisissez des recettes que vous allez pouvoir préparer à l’avance et terminer à l’envoi soit en les réchauffant, soit en les sautant avec les enfants à côté de vous et pour cela quoi de mieux que des blinis et des pommes Duchesse.

Osez les pommes Duchesse !

Que cela soit avec de la volaille ou du gibier, les pommes Duchesse seront les reines de votre assiette.

Pour préparez des pommes Duchesse, vous avez besoin de 600 grammes de pommes de terre farineuses, de 50 grammes de beurre, de 3 jaunes d’œufs, de sel et de poivre.

Commencez par cuire à l’anglaise vos pommes de terre, une fois qu’elles sont cuites, réduisez-les en purée. Déssechez-les sur un feu vif. Hors du feu, ajoutez le beurre et mélangez. Ajoutez ensuite les jaunes d’œufs et mélangez. Assaisonnez. Remplissez votre poche munie d’une douille cannelée. Dressez des rosaces sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Réservez. Quelques minutes avant le service, préchauffez votre four à 180° et enduisez vos pommes duchesse de beurre fondu. Enfournez jusqu’à l’obtention d’une coloration (environ 5 minutes).

En panant avec des amandes effilées vos pommes duchesse, vous obtiendrez des pommes … amandines !

Préparez des blinis

Le blini est un pancake à la russe, faussement associé au pays nordique, il est donc d’origine slave. Il se mange seul ou fourré. Les suédois en ont fait le compagnon idéal du saumon fumé.

Pour préparer une petite dizaine de blinis, vous aurez besoin de 2 œufs, de 250 grammes de farine, de 250 millilitres de lait, de 20 grammes de beurre, de 10 grammes de levure sèche, d’une pincée de sucre fin et d’une pincée de sel.

Dans un grand bol ou un saladier, mélangez la farine, la levure et le sucre. Ajoutez le lait que vous aurez préalablement tiédi, mélangez pour obtenir une pâte homogène. Couvrez et laissez reposer un heure. Séparez le blanc et le jaune des œufs, ajoutez les jaunes à votre pâte levée ainsi que le beurre fondu et une pincée de sel, mélangez. Couvrez et laissez reposer de nouveau pendant une heure. Montez les blancs en neige « ferme » et ajoutez-les délicatement à la pâte. Votre pâte est prête ! Cuisez vos blinis dans une petite poêle bien chaude et légèrement graissée. Servez les immédiatement ou réservez-les et réchauffez-les au grille-pain pour le service.

Vous pouvez aussi essayer les galettes de semoule ou de polenta …

