En été, pour accompagner nos barbecues ou réaliser un repas léger, les salades sont les indispensables de nos tables. Quelques feuilles de laitue, un peu de vinaigrette « maison » (ou pas), on pense avoir vite fait le tour et pourtant les possibilités sont multiples si pas infinies ! S’il y a quelques années, je n’étais pas un grand fan de ce type de préparation, j’avoue qu’avec le temps, je prends de plus en plus de plaisir à les réaliser.

Je vous propose quelques recettes * par ordre de difficulté …

La salade Caprese

La recette plus facile surtout dans la version que je prépare avec des mini-tomates et des mini-boules de mozzarella.

Vous aurez besoin de 500 grammes de tomates cerise, de 500 grammes de petites boules de mozzarella, de feuilles de basilic frais, d’huile d’olive, de poivre et de sel (facultatif). Dans un grand bol (type cul-de-poule), mélangez les tomates préalablement coupées en deux et les boules de mozzarella. Ciselez une dizaine de feuilles de basilic et ajoutez-les aux tomates. Huilez généreusement. Donnez quelques tours de moulin à poivre. Salez selon votre goût, à la maison nous ne salons jamais les tomates crues. Mélangez et servez.

Plus facile, je ne pouvais pas.

La salade marocaine

Il existe des dizaines de façon de préparer une « vraie » salade marocaine, pour la mienne, vous avez besoin de quatre belles et bonnes tomates, d’un concombre, d’un citron, de quelques feuilles de menthe, de quelques brins de persil plat, d’un peu d’huile d’olive et de poivre.

Coupez les tomates et le concombre en petits dés, ciselez les feuilles de menthe et le persil plat. Associez le tout dans un plat en terre cuite de type « maghrébin » (cela ne change rien au goût mais cela donne tout de suite un cachet plus authentique). Assaisonnez de 3 à 4 cuillères d’huile, du jus de citron et de quelques tours de moulin. Servez en accompagnement d’une viande grillée ou tout simplement avec un morceau de pain marocain !

La salade de concombre à la grecque

Attention, je ne vous explique pas comment préparer un tzatziki, mais une façon d’accommoder les concombres à la manière grecque.

Pour cette recette, vous avez besoin d’un concombre, de 100 grammes de yaourt grec, d’une gousse d’ail, d’un peu d’origan frais, d’huile d’olive et de poivre.

Epluchez votre concombre et coupez-le en fines tranches, l’usage d’une mandoline est recommandé. Dans un bol, mélangez le yaourt, la gousse d’ail pressée, l’origan haché et quelques cuillères d’huile jusqu’à l’obtention d’une sauce légère et onctueuse. Associez la sauce à vos tranches de concombre. Rectifiez l’assaisonnement en poivre et en sel si nécessaire. Servez.

A partir d’ici, les choses se compliquent … un peu !

La salade aux fenouils, poivrons et mozzarellas

Un recette, trouvée dans le livre « Le Chef Barbecue Weber« , comme son intitulé le laisse deviner à base de fenouil, de poivrons et de mozzarella. Barbecue indispensable.

Découvrez la recette complète, en cliquant ici.

La salade niçoise

Tout comme la salade marocaine, chacun a sa version de cette salade, surtout à Nice, ou c’est une religion et le simple fait d’ajouter ou supprimer des ingrédients est un sacrilège (je devrais peut-être reformuler le titre en « salade d’inspiration niçoise »).

Remarque importante, les légumes doivent être « nouveau » et extra-frais car dans la salade niçoise, il n’y a pas de légumes cuits (sauf les févettes si vous en ajoutez).

Les ingrédients pour 4 personnes

300 grammes de thon en boite

150 grammes d’olives noires dénoyautées

150 grammes de haricots

8 tomates

4 oeufs cuits durs

1 botte de cébette

1 poivron jaune

1 poivron rouge

12 filets d’anchois

1 gousse d’ail

Basilic

Sel

Poivre

Huile d’olive

Si vous appréciez, vous pouvez aussi ajouter des radis, des févettes et des artichauts.

La préparation

Commencez par la découpe des légumes : les tomates en quartiers (et épépiner), les haricots en tronçons réguliers, les poivrons en fines lamelles et les cébettes émincées.

Ensuite émiettez le thon dans un plat.

Réservez.

Coupez les oeufs en quartiers et les olives en deux.

Réservez.

Passez au dressage, dans un grand plat que vous aurez préalablement frotté avec la gousse d’ail, déposez les tomates, puis les légumes, ensuite le thon, terminez avec les cébettes, les oeufs et les olives.

Garnissez avec les filets d’anchois.

Réservez au frais.

Emincez le basilic.

Au moment de servir, salez, poivrez, parsemez de basilic et huilez légèrement.

Dégustez sur une bonne tranche de pain grillé !

La salade César

Certainement la plus légendaire des salades, c’est celle que l’on trouve aussi bien à la carte des petites brasseries que des palaces. Une recette qui demande quelques ingrédients et un peu de temps … mais elle en vaut vraiment la peine. N’hésitez d’ailleurs pas à la servir lorsque vous recevez.

Les ingrédients pour 4 personnes

2 blancs de poulet (cuits au barbecue ou sur le grill)

1 salade romaine

8 tranches de pain (1 à 2 centimètres d’épaisseur)

4 oeufs (cuits durs)

1 citron

150 grammes de mayonnaise

4 cuillère à soupe de sauce soja

1 gousse d’ail

10 grammes de câpres

12 grammes de filet d’anchois

25 grammes de parmesan

… des copeaux de parmesan

La préparation

Dans le bol de votre blender, versez l’ail, les câpres, les anchois, la sauce soja.

Mixez.

Ajoutez le parmesan rapé.

Mixez.

Ajoutez le jus de citron et la mayonnaise.

Mixez.

Réservez au frais.

Nettoyez votre salade.

Emincez votre salade.

Marinez votre salade propre dans la sauce César.

Grillez les tranches de pain.

Découpez le poulet en tranches régulières.

Dressez dans de grandes assiettes en commençant par les feuilles de salade, puis les tranches de poulet, décorez avec les tranches de pain, parsemez de copeaux.

Poivrez éventuellement.

Servez.

* Liste non exhaustive et non définitive, j’ajouterai des recettes au fur et à mesure de mes découvertes.

