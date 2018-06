Pour arroser vos longues soirées printanières et estivales, oubliez le pastis, le petit rosé ou les bières spéciales … soyez un peu plus audacieux en préparant des cocktails à partager entre amis, bien sur ! Pas besoin d’être le Tom Cruise de la terrasse, pour impressionner vos convives.

Le Spritz

Commençons par une préparation simple et ma version l’est ! Versez dans un grand récipient en proportion égale de l’Apérol, du Proseco et de l’eau pétillante. Versez dans un grand verre, ajoutez de la glace et garnissez avec une tranche d’orange.

Le Negroni Westmalle

Comme second cocktail, je vous propose le « Negroni Westmalle« , un cocktail découvert lors d’un atelier « boulettes« . Prenez un grand verre et remplissez-le de glaçon. Ajoutez une dose de Campari (10cc), une dose de Vermouth, une dose de jus de citron et terminez en remplissant le verre de Westmalle. Le Prosecco à la violette Ce n’est pas vraiment un cocktail, mais ce Prosecco à la violette devrait avoir aussi son succès. Déposez dans le fond d’une flute un bonbon à la violette (un Gicopa, un vrai) versez délicatement le Prosecco et laissez fondre. En accompagnement de ces cocktails, vous pouvez préparer des grissinis, de la rillette, de l’houmous ou encore du guacamole. Pour rappel, l’abus d’alcool nuit à la santé, il faut en consommer avec modération … ou un autre ami !

