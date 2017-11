« Il y a quelques années, je me suis senti un peu égaré. Je réalisais des plats trop compliqués avec des ingrédients trop exclusifs. J’ai donc décidé de changer de cap et de revenir à l’essentiel. Je me suis mis en quête de la boulette de viande parfaite, une boulette à ma façon, une boulette qui me correspond : artisanale, roulée à la main, contemporaine et, pour la petite touche personnelle, fourrée d’une farce inédite« , Wim Ballieu à propos de son restaurant et de ses boulettes.

Vous trouverez des Balls & Glory à Bruxelles, Gand, Louvain et Anvers.

Quel est la secret des boulettes de Balls & Glory ?

Durant un peu plus de trois heures, le jeune chef flamand va courir d’une table à l’autre, contrôler les ateliers, discuter et prodiguer quelques conseils aux nombreux blogueurs présents sans pour autant dévoiler tous ses secrets de fabrication.

Sous son regard bienveillant et celui de son équipe, on va préparer des boulettes à la « sauce lapin« , des boulettes de poulet et des arancines. Mais sans jamais les farcir, sans jamais vraiment comprendre comment et par quelle astuce il arrive à servir des boulettes chaudes et savoureuses avec un cœur fondant.

On aura appris que les boulettes chez Balls & Glory font 210 grammes et que les viandes sont un mélange de porc, boeuf et veau haché tous les jours matins.

Punt aan de lijn !

Et alors, qu’ai-je appris ?

Je vais surtout en retenir le cocktail de bienvenue, un Negroni à la Westmalle que monsieur Cook’n’Roll a apprécié autant que moi et un livre contenant une centaine de recettes de boulettes classiques et exotiques sans oublier les stoemps qui me permettront de sortir un peu de mon carnet de recettes pour agrémenter les menus quotidiens.

« Balls & Glory », Wim Ballieu chez Cannibale, 256 pages- 29,50 €.