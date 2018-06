Avec les beaux jours, revient le temps des apéritifs plus ou moins prolongés sur la terrasse. Pour un apéritif réussi, il vous faut des personnes de bonne compagnie, quelques rafraichissements et de quoi grignoter … c’est ici que j’interviens pour suggérer quelques accompagnements « classiques » très simples à réaliser.

Préparation du guacamole

Pour préparer un guacamole comme je l’aime, vous n’avez besoin que d’un avocat et d’un citron ! Rien de plus ! Pour commencer, vous mixez l’avocat et ensuite vous ajoutez le jus de citron, redonnez un coup de mixer et c’est prêt. si vous préférez les morceaux, vous pouvez aussi le faire à la fourchette.

Ensuite, si vous êtes un peu joueur, vous pouvez ajouter du piment, de l’ail, de l’huile et toutes sortes d’ingrédients qui vont dénaturer le goût harmonieux créé par l’association magique de l’avocat et du citron.

Préparation de l’houmous

Pour préparer un houmous comme le mien, vous avez besoin d’une boite de pois chiches (une boite de 400 grammes convient parfaitement), de deux cuillères à soupe de Tahin, d’une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, de deux gousses d’ail, d’un jus de citron, d’un peu de sel et d’huile d’olive (ou d’eau si vous êtes au régime ou du liquide de la boite de conserve) .

Dans un mixeur (blender), mélangez et mixez tous les ingrédients (sauf le sel et l’huile), lorsque ceux-ci sont bien amalgamés, ajoutez enfin l’huile (ou le liquide) pour obtenir la consistance voulue, généralement un pâte onctueuse et fine (les grumeaux font mauvais genre) . Réservez au réfrigérateur (au minimum une heure).

Vous pouvez compléter ce duo « apéritif » avec des rillettes de sardines, des grissinis ou des pop-corns salés !

Vos commentaires

commentaire