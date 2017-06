Le rôti de porc « 5 heures » est une des recettes phares de ma jolie-maman (pour les non-initiés, ma belle-mère) ! Elle enveloppe le rôti dans du papier sulfurisé avec un peu d’ail, du thym ou du romarin, du laurier, un peu d’huile et ensuite elle le laisse cuire tranquillement dans un four à 100° pendant 5 heures.

J’ai pratiqué de cette manière une bonne dizaine de fois avec de très bons résultats. Après quelques utilisations de mon Anova Precision Cooker, je me suis dit qu’en le cuisant sous-vide à basse température le résultat pourrait être encore meilleur … et c’est le cas, la viande est encore fondante ce qui la rend encore plus savoureuse.

Comment préparer ce rôti de porc « 5 heures »

Comme ingrédients, vous n’avez pas besoin de grand chose, un beau rôti de porc au carré, un peu de thym ou de romarin, un peu d’ail, de beurre (du beurre clarifié, c’est encore mieux), de sel et de poivre.

Première chose, placez le rôti, l’ail et les épices dans un sac (prévu à cet effet) et faites-y le vide (avec ou sans sous-videuse). Vous pouvez également demander à votre boucher de le faire (mais sans les épices), il est normalement équipé pour !

Démarrez votre thermoplongeur, lorsque la température de cuisson est atteinte, déposez votre rôti dans le liquide. Et c’est parti pour 5 heures à 62,8° … pourquoi cette température ? Parce que !

Après les 5 heures de cuisson, ouvrez le sac, n’ayez aucune crainte … votre rôti n’a pas l’air très ragoutant, mais il sera délicieux ! Commencez par le rincer à l’eau et terminez la préparation en lui donnant une belle couleur dans un poêle bien chaude (avec le beurre, l’ail et les herbes). Laissez-le ensuite reposer au minimum 15 minutes.

Vous pouvez déguster votre rôti tiède ou froid.

Vous trouverez également une méthode plus classique pour cuire votre rôti de porc dans cet article : Comment bien cuire un rôti de porc ?.

