Des bananes traînent dans le bac à fruits et vous ne savez quoi en faire … Allez, on se prépare un cake à la banane.

On sort de l’armoire 150 grammes de sucre, 150 grammes de farine, un peu de levure chimique (5 à 6 grammes) et 3 oeufs, on ouvre le frigo pour y prendre 150 grammes de beurre.

Faites préchauffez votre four à 200°.

Mélangez le sucre et les oeufs, ajoutez-y la farine et la levure. Fouettez bien énergiquement. Une fois que la pâte est bien lisse, ajoutez le beurre fondu et les bananes écrasées (150 à 200 grammes).

Remplissez votre moule et enfournez pour 30 minutes.

Vérifiez la cuisson en piquant avec un couteau, si la pointe ressort sèche, c’est cuit … sinon, enveloppez votre cake dans un papier alu et laissez la cuisson se terminer lentement.