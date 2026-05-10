Une recette née d’une envie simple : retrouver à la maison l’esprit d’une plancha japonaise, généreuse, vive et pleine de contraste.

Des légumes coupés finement, une viande saisie rapidement, une sauce soja-sésame versée au dernier moment, juste pour laquer sans détremper. Le résultat : une assiette parfumée, croquante, légèrement acidulée, et surtout très conviviale.

Ce n’est pas une recette compliquée, mais elle demande un peu de méthode : préparer les ingrédients à l’avance, respecter les temps de cuisson, et laisser la plancha faire le reste.

Les ingrédients

Pour 4 personnes :

700 g de bœuf, type steak ou fondue

1 courgette

300 g de champignons, idéalement des shiitakés

1 oignon rouge

4 carottes

1 poivron

1 pak choï

2 citrons verts

4 c. à soupe de sauce soja

1 c. à soupe de miel

1 c. à soupe de vinaigre de riz

1 c. à soupe d’huile de sésame

1 gousse d’ail

1 cm de gingembre frais

Piment, optionnel

Huile de tournesol

Graines de sésame

Oignons jeunes

Basilic thaï, optionnel

Préparation

Commencez par préparer la sauce.

Dans un bol, mélangez la sauce soja, le miel, le vinaigre de riz, l’huile de sésame, une gousse d’ail râpée et environ un centimètre de gingembre frais râpé.

Ajoutez ensuite le jus d’un citron vert, mélangez et réservez.

Découpez tous les légumes finement.

Réservez d’un côté les légumes les plus fermes : les carottes, l’oignon rouge et le poivron.

Réservez de l’autre les légumes qui cuisent plus rapidement : la courgette, les champignons et le pak choï.

Ils n’ont pas les mêmes temps de cuisson, et c’est ce qui permet de garder une belle texture en bouche.

Faites chauffer votre plancha à feu vif.

Ajoutez un peu d’huile neutre, puis saisissez d’abord les légumes les plus fermes : carottes, oignon rouge et poivron.

Ajoutez ensuite la courgette, les champignons et le pak choï.

Réservez les légumes sur un côté de la plancha.

Saisissez ensuite le bœuf rapidement, à feu vif, pour qu’il reste tendre.

Remettez les légumes avec la viande, puis versez la sauce en fin de cuisson. L’objectif est de laquer les ingrédients, pas de les faire bouillir.

Finition

Au moment de servir, ajoutez dans l’assiette quelques graines de sésame, des oignons jeunes finement émincés, un peu de basilic thaï si vous en avez, et un filet de citron vert.

Le truc qui change tout : couper très fin, cuire très chaud, et ne mettre la sauce qu’à la fin. Sinon, cela devient une poêlée humide au lieu d’une vraie plancha.

Vous pouvez remplacer le bœuf par des émincés de poulet, de grosses crevettes ou du tofu.