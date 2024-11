Passage à l’heure d’hiver oblige, c’est enfin le retour des soupes, potages et autres veloutés. C’est aussi un moment ou je tente quelques expériences, je ne suis pas Ferran Adrià et je ne joue pas au petit chimiste, rassurez-vous ! Je me contente de regarder l’étal de mon maraicher, le comptoir des épices voisins et le contenu de mon frigidaire.

Parfois, c’est réussi, parfois moins … mais cette fois, le mariage de la patate douce et du gingembre a bien fonctionné !

Les ingrédients de mon potage à la patate douce

800 grammes de patates douces

500 grammes de carottes

1 gros pouces de gingembre frais

1 litre de bouillon de légumes

1 cuillère à soupe de Curcuma

Sel et poivre

La préparation de mon potage à la patate douce

Éplucher et couper les patates douces et les carottes en morceaux.

Dans une grande casserole, faire chauffer une peu d’huile (neutre) et y ajouter le gingembre râpé et le Curcuma pour libérer leurs arômes.

Ajouter les patates douces, les carottes et le bouillon de légumes.

Laisser mijoter environ 30 minutes.

Mixer le tout pour obtenir une texture veloutée, puis assaisonner avec sel et poivre.

Voilà un potage doux et parfumé, parfait pour les soirées d’automne !