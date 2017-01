Le Patio, en quête de renouveau !

Si vous me suivez de longue date, vous savez que j’ai eu l’occasion de fréquenter quelques brasseries, voire quelques établissements bistronomiques, Le Patio vient donc s’ajouter à cette liste.

Je vous le dis tout de suite, que cela soit au niveau de la qualité et du service, Le Patio est dans la moyenne, on y pratique une cuisine « rapide » et roborative de midi ou du soir à savourer seul, avec des collègues ou des amis.

Mais alors pourquoi aller au Patio ?

Premièrement, parce que Le Patio entame après 20 d’existence une cure de rajeunissement. Cette cure a commencé il y a quelques années avec la reprise de l’établissement familial par Caroline et Célio. Le rajeunissement se marque maintenant dans la cuisine ou la tradition fait doucement place à une cuisine plus sophistiquée et dans l’air du temps, même si les incontournables demandés par les clients fidèles sont toujours bien présents au menu.

Deuxièmement, parce que le midi, on vous propose un « lunch / plat du jour » à 12,00 € servi en moins de 10 minutes, montre en main … si vous êtes vraiment pressé ! Le service à la carte prend bien entendu un peu plus de temps.

Troisièmement, parce que lorsque le temps le permet, la terrasse offre l’une des plus belles vues sur la Place Flagey, son paquebot et les étangs.

Et enfin, parce que l’on ne peut pas avoir une avis définitif après une seule visite !

Le Patio

Avenue Général de Gaule, 3

1050 Bruxelles

