La pâte sablée, c’est le fond de tarte incontournable, celui qui donne une dimension nouvelle à vos pâtisserie surtout lorsqu’il est réalisé « maison« .

La préparation de la pâte sablée est fort semblable à celle de la pâte brisée, si ce n’est que l’on y ajoute du beurre froid et dans le cadre de ma recette de la poudre d’amande qui va rendre la rendre encore plus friable et lui donner un bon gout de biscuit.

Les ingrédients

250 grammes de farine

85 grammes de sucre impalpable (sucre glace)

30 grammes de poudre d’amandes

150 grammes de beurre

1 sachet de sucre vanillé

1 oeuf

1 pincée de sel

La préparation de la pâte sablée

Mélangez tous les ingrédients secs.

Ajoutez le beurre froid découpé en morceaux.

Mélangez du bout des doigts pour obtenir une matière proche du sable.

Ajoutez l’oeuf.

Pétrissez.

Formez une boule.

Farinez vos mains et votre plan de travail puis étalez la boule de pâte afin d’éliminer les éventuelles morceaux de beurre.

Reformez une boule.

Emballez la boule dans un film plastique et conservez au réfrigérateur pendant 1 heure minimum.

Sortez la pâte du réfrigérateur 30 minutes avant usage afin de lui rendre son élasticité.

Abaissez la pâte pour obtenir une épaisseur de 3 à 4 millimètres.

Déposez dans un moule.

Garnissez …

Remarques

Vous pouvez remplacer la poudre d’amandes par de la poudre de noisettes ou tout autre poudre de fruits secs.

Vous pouvez ajouter du cacao pour lui donner un gout plus … chocolaté et une couleur plus foncée.

Pour la cuisson, déposez la pâte sur un papier sulfurisé pour éviter qu’elle n’attache au moule.

Toujours pour la cuisson, il est recommandé de cuire la pâte à blanc (sans garniture et en ayant piqué la pâte avec une fourchette) à 175° pendant 15 à 20 minutes avant garnissage.

