Tous les ans, c’est la même rengaine, pour fêter l’épiphanie on achète une galette des rois pas chère dans une grande surface et on la trouve pas bonne ou une très chère chez un artisan … et on est déçu par le rapport qualité-prix.

Et si on la faisait soi-même pour un peu moins de 15 € ! Allez on se lance …

Les ingrédients pour une bonne galette des rois

1 fève (que vous aurez récupérée dans une galette « achetée »)

125 grammes de poudre d’amande

100 grammes de sucre fin

1 citron (voir les remarques)

2 pâtes feuilletées d’une vingtaine de centimètres de diamètre (voir les remarques)

4 oeufs

100 grammes de beurre

10 centilitres de crème

5 centilitres de Rhum

Comment préparer une galette des rois

La crème d’amandes

Dans un cul de poule, mélangez le beurre « pommade » et le sucre.

Incorporer ensuite 1 à 1 avec une spatule les trois oeufs.

Ajouter la poudre d’amande, la crème, le rhum et le zeste d’un demi citron (ou un autre agrumes).

Lisser le mélange jusqu’à l’obtention d’une belle pâte.

Réservez au frais (minimum une heure).

Le montage de la galette

Découpez deux disques de pâte dont un plus petit que l’autre.

Remplissez une poche à douille avec la crème d’amandes.

Répartissez la crème en commençant au centre en formant une spirale sur le plus petit des disques.

Cachez la fève sur le bord, vous aurez moins de chance de tomber dessus en coupant la galette.

Humidifiez au pinceau les bords de la pâte avec le dernier oeuf.

Posez dessus le disque de pâte feuilletée.

Chiquetez les bords.

Dorer le dessus avec le restant de l’oeuf battu.

Mettre au four à 200° pendant 15 minutes et ensuite pendant 25 minutes à 170°.

Laissez refroidir avant dégustation.

Quelques remarques :

Vous pouvez réaliser la pâte feuilletée vous-même ou encore en commander une chez votre boulanger.

Remplacez le citron par de l’orange ou de la bergamote, mais évitez le yuzu car il est trop puissant … dans tous les cas, faites en fonction de vos goûts.

Vous pouvez remplacer le rhum par du Grand Marnier.

Vos commentaires

commentaire