À Liège, terre de gourmandise, si l’on sait recevoir comme un prince, on aime aussi déguster la Galette des Rois !

Chaque année, c’est le même rituel : on s’empiffre de galettes … et on oublie d’une année sur l’autre celles que nous avons appréciées et celles que nous aurions mieux fait d’éviter. Cette semaine de l’Épiphanie sera aussi le dernier excès avant de reprendre un rythme plus raisonnable !

Nous avons testé plusieurs galettes :

Delhaize (Taste of Inspirations – 13 € pour 6 personnes)

(Taste of Inspirations – 13 € pour 6 personnes) Monsieur Leboutte (19,90 € pour 4 personnes)

(19,90 € pour 4 personnes) Une Gaufrette Saperlipopette (22 € pour 4 personnes)

(22 € pour 4 personnes) Blanche (25 € pour 6 personnes)

(25 € pour 6 personnes) Stoffels (29 € pour 6 personnes)

Nos impressions :

Nous avons particulièrement apprécié la pâte et la croûte de chez Stoffels et la farce de chez Monsieur Leboutte. Par contre, nous étions tous d’accord pour « déclasser » la galette de chez Une Gaufrette Saperlipopette : le goût d’amande était trop présent et les morceaux n’apportaient rien. Cette galette est un gros #fail, ce qui est rare mais vaut la peine d’être signalé.

Côté packaging, sans aucune contestation possible, la palme revient à Blanche pour sa boîte assez chatrmante. La galette était bonne, sans plus.

Notre classement des galettes à la frangipane :

La préférée : On prend la pâte de chez Stoffels et la crème de chez Monsieur Leboutte , c’est possible ?

: On prend la pâte de chez et la crème de chez , c’est possible ? La plus belle : Stoffels

: Stoffels Meilleur rapport qualité/prix : Delhaize

Et l’an prochain, vous voulez vous lancer dans la préparation de votre propre galette ? Découvrez notre recette de la galette des rois traditionnelle.

PS : Nous avons fait l’impasse sur la galette au chocolat de chez Blanche, qui ne nous semblait pas très intéressante, ainsi que sur celle de chez Sam.