La confiture de poivrons, voilà un condiment étonnant pour accompagner les viandes rouges, la volaille ou le foie gras, vous pouvez aussi le tartiner sur du pain grillé et le servir à l’apéritif.

Pour réaliser cette confiture, il vous faut 5 poivrons rouges, 10 piments longs rouges, 250 grammes de sucre de canne, 250 grammes d’eau (mouiller à hauteur) et le jus d’un citron. Lavez, épépinez et coupez en morceaux les poivrons et les piments. Après cette opération, lavez-vous les mains et évitez de vous frotter les yeux. Dans une casserole, chauffez l’eau, le sucre et le jus de citron. Ajoutez les poivrons et les piments et laissez compoter pendant 1 bonne heure. Vérifiez de temps en temps qu’il reste suffisamment de liquide, si ce n’est pas le cas, mouillez. Stoppez la cuisson et laissez refroidir 15 minutes. Mixer la confiture. Empotez votre confiture dans des récipients stérilisés. Conservez au sec et à l’abri de la lumière.

Avec les quantités données, vous devriez remplir … un pot !

Remarques

Pour corser encore un la confiture, vous pouvez ajouter en fin de cuisson quelques grains de poivre noir concassés.

A consommer dans les 6 mois.

Retrouvez sur cette page des recettes de sauce pour accompagner vos grillades.

Une recette trouvée sur le comptoir des Petits Producteurs (maraîcher bio à Liège).