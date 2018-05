S’il m’a fallu un peu de temps pour percer les secrets d’un vrai et bon spaghetti carbonara … c’est qu’il m’a surtout fallu relire et revoir les préceptes de Carlo de Pascale et Jamie Olivier (voir la vidéo ci-dessous) pour les comprendre !

Les quelques règles à ne pas oublier

pas de crème fraiche

conserver de l’eau chaude de cuisson des pâtes (au moins un demi litre)

couper la guanciale en petits cubes

comme pour la préparation d’un risotto, le spaghetti carbonara demande toute votre attention pendant 15 à 20 minutes.

Maintenant, vous pouvez vous lancer …

Les ingrédients d’un bon spaghetti carbonara

500 grammes de spaghetti

4 oeufs

200 grammes de guanciale

200 grammes de Pecorino Romano (demandez-le déjà râpé)

1 gousse d’ail

Poivre noir

Sel

La préparation du spaghetti carbonara

Découpez la guanciale en petits cubes réguliers.

Mettez les pâtes à cuire dans une grande quantité d’eau légèrement salée.

Mettez les dés de guanciale à sauter dans une poêle bien chaude sans matière grasse.

Ajoutez-y la gousse d’ail écrasée.

Vos dés de guanciale vont rendre leur gras et devenir presque croquant (en tout cas c’est le but recherché).

Retirez la gousse d’ail.

Cassez vos oeufs dans un bol, battez-les fermement et ajoutez-y votre Pecorino (gardez en un petit peu pour le service).

Lorsque vos pâtes sont presque cuites, le stade avant le Al Dente, égouttez-les légèrement … en prenant soin de conserver un peu d’eau de cuisson (voir les recommandations).

Jetez-les dans votre poêle, c’est maintenant que vous comprenez que votre poêle devait avoir un certain format, laissez crépiter quelques secondes !

Lorsque le crépitement a cessé, ajoutez votre mélange oeuf-pécorino.

C’est ici que le tour de main est important puisque vous devez émulsionner la sauce en y ajoutant un peu d’eau.

Lorsque cela vous semble bon … servez !

SI vous n’aimez pas les spaghetti carbonara, je vous invite à découvrir les pâtes au thon, une autre recette signée Jamie Oliver …

Vos commentaires

commentaire