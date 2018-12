La raclette, un des plats emblématiques de l’hiver, un de ceux que l’on aime à partager avec des amis est un plat d’origine suisse. Depuis le Moyen-Age, les bergers du Valais avaient pris la bonne habitude d’approcher du feu de la cheminée un morceau de fromage pour le rôtir et ensuite le racler sur un morceau de pain ou dans une assiette. C’est dans les années septante que l’appareil à raclette, que les suisses appellent la raclonette, se démocratise et permet à ce plat de s’inviter à nos tables.

Les ingrédients pour une délicieuse raclette

200 grammes de fromage par personne (du vrai bon fromage de chez le fromager, évitez à tout prix les produits lactés des grandes surfaces)

500 grammes de pommes de terre type « grenailles » (si vous êtes 4 … un peu plus si vous êtes plus)

100 grammes de charcuterie (préférez des viandes séchées, type Grison par exemple)

Des oignons et des concombres au vinaigre (l’acidité dissout les graisses)

Des salades

… et tout ce qui vous fait plaisir !

La préparation (pour ceux qui ne sauraient vraiment pas comment faire *)

Commencez par préparez vos salades.

Cuisez ensuite vos pommes de terre avec la peau dans de l’eau salée.

Préparez votre plateau de fromage en pré-découpant celui-ci à la taille de vos poêlons.

Préparez votre plateau à charcuterie

Lorsque vos pommes de terre sont cuite, branchez votre appareil et mettez-le à chauffer

Amenez à table vos fromages, vos charcuteries et vos pommes de terre

Quand votre appareil est bien chaud, mettez-vous à table

Déposez un morceau de fromage dans votre poêlons et faites-le fondre

Laissez-le couler sur une pomme de terre et dégustez avec une tranche de jambon ou une feuille de salade

Et bon appétit bien sur !

Quelques trucs

La fromage à raclette se « congèle » très bien

Ne confondez pas raclette et fondue

Et pour avoir essayé les deux, je vous garantis que ce type de raclette n’a bien entendu rien à voir avec la raclette traditionnelle suisse on l’on grille et racle dans son assiette.

* N’est-ce pas David ;-)

