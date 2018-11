L’automne, quand on y réfléchit un peu est une saison aussi belle que le printemps. La nature se met tout doucement en mode « pause« , les barbecues font place à la « comfort food« , les pêches et les fraises sont remplacées par des noix et des châtaignes, les salades par les courges, les tomates par les champignons, etc … Bref, c’est une autre cuisine qui prend place sur nos fourneaux, une cuisine qui nous porte vers la préparation du meilleur des risottos aux champignons.

Les ingrédients pour 4 personnes

400 grammes de riz rond (type risotto)

2 litre de bouillon de poule

500 grammes de champignons (bruns ou de Paris)

25 centilitres de vin blanc sec

Parmesan

Beurre

Poivre

Sel

La préparation du meilleur des risottos aux champignons

Commencez par nettoyez vos champignons et coupez-les en quatre

Ensuite, hachez votre oignon

Faites le revenir dans un peu de beurre

Ajoutez le riz

Remuez jusqu’à ce que le riz devienne translucide et luisant

Mouillez à hauteur et remuez pour que le riz ne colle pas

Maintenez une cuisson « douce« , votre risotto doit légèrement bouillonner

C’est parti pour 20 minutes

Veillez à ce que votre risotto ne manque pas de liquide, ajoutez-en dès que votre risotto est trop sec ou commence à attacher

C’est ici que ma recette est différente des autres recettes de risottos aux champignons que notre ami Google renseigne

Après 10 minutes (j’utilise une minuterie pour ne pas louper l’instant), j’ajoute les champignons dans le risotto

Je mouille à hauteur, j’augmente un peu l’intensité du feu

Je mélange régulièrement

Après 10 nouvelles minutes, gouttez votre risotto … normalement, il est cuit !

Si ce n’est pas le cas, prolongez la cuisson

Si c’est le cas, éteignez le feu et ajoutez une belle noix de beurre et du parmesan pour lier votre risotto

Servez et dégustez !

Remarques

Si vous achetez trop de champignons, ne conservez que la tête pour préparer ce risotto, utilisez les pieds dans un velouté de champignons.

Personnellement, je trouve que le vin blanc apporte trop d’acidité et … le goût des champignons.

Vos commentaires

commentaire