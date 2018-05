Tous les ans, ou à peu prêt, nous organisons pour le réveillon de la Saint Sylvestre un repas à 4 ou 6 mains (à quand un 8 mains ?). Le but étant d’apprendre des autres et bien sur de passer un bon moment entre copines (merci Séverine et Séverine).

C’est aussi et surtout l’occasion d’organiser quelques séances de préparation … arrosées.

De quels ingrédients avons-nous besoin ?

Coquilles Saint-Jacques (comptez 3 pièces par personne)

250 grammes de Pancetta coupée en tranche

250 millilitres de crème fraîche

2 ou 3 gros panais

Sel

Poivre

Comment préparez nos coquilles Saint-Jacques ?

Épluchez les panais.

Ensuite taillez-les en bâtonnets.

Réservez.

Ôtez délicatement les parties blanches de la pancetta et réservez-les dans un poêlon.

Étalez les parties rouges (de viande) sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé.

Comptez 2 tranches de pancetta par personne.

Recouvrez de papier sulfurisé.

Séchez pendant 30 minutes dans un four à 100°.

Pendant ce temps, faites revenir à sec les restes de pancetta.

Lorsque la pancetta a bien « rendu« , déglacez avec de la crème fraiche.

Portez à ébullition.

Stoppez la cuisson.

Siphonnez avec deux cartouches de CO².

Réservez dans u poêlon d’eau chaude.

Mettez vos bâtonnets de panais à cuire au four pendant 30 à 40 minutes.

Faites fondre un peu de beurre dans une poêle bien chaude.

Faites revenir vos noix de Saint-Jacques (2 à 3 minutes de chaque côté).

Dégraissez sur du papier absorbant.

Salez, poivrez.

Dressez (comme sur la photo).

