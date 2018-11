Les spaghettis à la poutargue, spaghetti con la bottarga, voilà une recette typiquement italienne que vous aurez peu de chance de découvrir dans un endroit autre qu’une vraie trattoria ! Personnellement, je l’ai découvert à la Cŏcīna. Il m’a fallu un peu de temps avant de trouver la fameuse poutargue.

L’ingrédient principal de nos spaghettis à la poutargue, c’est la poutargue (que vous trouverez aussi sous le nom de boutargue), mais c’est quoi de la poutargue ? Et bien, c’est la poche à oeufs du mulet que l’on a fait à salée et séchée. Vous la trouverez généralement enrobée de cire pour la protéger. Elle coûte relativement chère, ce n’est pas pour rien qu’on la surnomme la « caviar de la Méditerranée« , mais elle se conserve bien et longtemps au frigo.

Quels ingrédients pour préparer les spaghettis à la poutargue ?

500 grammes de pates sèches

25 à 50 grammes de poutargue (en fonction des goûts)

50 grammes de chapelure

1 grosse échalote

2 citron

Huile d’olive

Quelles sont les étapes de la préparation ?

Commencez par zester vos citrons.

Taillez les zestes en fine brunoise.

Réservez.

Préparez la panure, en faisant revenir la chapelure dans de l’huile d’olive.

Réservez.

Mettez l’eau de cuisson des pâtes à chauffer.

Quand l’eau commence à frémir, hachez l’échalote et faites la revenir avec un peu d’huile dans une grande poêle ou une sauteuse.

Ajoutez les zestes de citron.

Mettez les pates à cuire.

Prélevez une louche d’eau de cuisson des pates que vous ajoutez à votre sauce.

Lorsque les pates sont cuites, à l’aide d’une grande fourchette transvasez-les dans la sauce.

Conservez l’eau de cuisson.

Ajoutez la panure dans les pates.

Mélangez.

Râpez la poutargue sur les spaghettis.

Mélangez.

Si cela vous semble trop sec, ajoutez de l’eau de cuisson.

Mélangez.

Servez.

A table, râpez de nouveau de la poutargue sur les pates en fonction des gout de chacun.

Vos spaghettis à la poutargue sont prêts !

Cette recette courte et facile à réaliser est l’occasion de vous rappeler que les pates se cuisent en suivant un certain nombre de règle, que vous trouverez ici : Comment faire cuire des pâtes ? Les 10 règles d’or ….

Source : Spaghetti Con La Bottarga.

