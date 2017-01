Après les soupes de panais et de potimarron, passons à une soupe plus complexe : la soupe de panais et de butternut ! Cette soupe n’est pas compliquée à réaliser, que du contraire, par contre les saveurs apportées par le cumin pourraient en rebuter certains … nous on adore !

Pour réaliser cette recette, comptez 15 minutes de préparation et 1 heure de cuisson. Cette soupe se conserve parfaitement au frigo pendant quelques jours.

Les ingrédients

4 pommes de terre

1 butternut ou doubeurre

1 panais

1 oignon

1 cuillère à café de graines de cumin

1 litre de bouillon de volaille

La préparation de la soupe de panais et butternut

Nettoyez et découpez en gros morceaux le panais

Pelez et découpez en gros morceaux le butternut

Pelez et découpez l’oignon

Pelez et découpez les pommes de terre

Déposez tous les légumes dans une casserole et recouvrez avec le bouillon de volaille

Laissez cuire sur feu moyen pendant 1 heure

Pendant ce temps, torréfiez (grillez à sec) le cumin pendant trois minutes dans une poêle

Pour libérer tout l’arôme du cumin, vous pouvez également après la torréfaction l’écraser dans un mortier

Une fois votre soupe cuite, passez-la

Ajoutez de l’eau si elle trop consistante

Ajoutez le cumin

Servez avec un peu de persil plat

Remarques

Les plus gourmands peuvent ajouter un peu de crème.

Les plus carnassiers peuvent ajouter quelques lardons grillés.

La base de la recette me vient de Sergio Moschini.

