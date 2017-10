Lors de nos barbecues carnivores, changeons un peu nos habitudes et remplaçons les pommes de terre pétées et la salade de tomates par une salade de fenouils grillés, de poivrons et de mozzarella.

Pour les petits mangeurs, cette salade peut se suffire à elle-même … mais comme vous avez allumé le BBQ, cela serait dommage de ne pas en profiter pour cuire quelques saucisses, voire une belle pièce de boeuf !

Les ingrédients

4 bulbes de fenouil

2 grosses boules de mozzarella

2 poivrons rouges

Huile d’olive

Sel et poivre

Basilic frais (facultatif)

La préparation de la salade de fenouils grillés

Allumez votre barbecue.

Coupez les bulbes de fenouil en deux et otez les parties dures.

Lorsque le feu est bien pris posez les demi-fenouils sur la grille.

N’ayez pas peur du contact avec les flammes … tout en essayant de ne pas « cramer » complètement les bulbes.

Une fois les bulbes colorés, prolongez la cuisson en positionnant les bulbes sur le bord de la grille.

Coupez les poivrons en deux et ôtez les pépins et les parties dures

Passez maintenant à la cuisson des poivrons.

Une fois le fenouil et les poivrons cuits, retirez-les du barbecue.

Coupez les légumes grossièrement.

Faites de même avec la mozzarella.

Réunissez tous les éléments, ajoutez de l’huile d’olive, salez, poivrez … et mélangez.

Réservez.

