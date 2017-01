Ma recette de daube de sanglier

Le mois d’octobre sonne le retour de la chasse et du gibier dans nos assiettes. Le préparer n’est pas très compliqué, comme souvent il faut commencer par une recette simple et gouteuse. Exactement ce que je vous propose avec cette préparation de daube de sanglier. Le petit truc en plus, l’ajout de gelée de groseille, qui fait toute la recette me vient de mon joli-papa.

Cette recette fonctionne avec du sanglier et du marcassin, ce dernier étant plus « doux« .

Les ingrédients de la daube de sanglier

500 à 600 grammes de civet de sanglier

1 litre de vin rouge

2 carottes

4 oignons

2 gousses d’ail

2 branches de thym

2 feuilles de laurier

5 baies de genévrier

1 cuillère à café de poivre noir en grain

Gelée de groseille

Beurre

La préparation de la daube de sanglier

Nettoyez et coupez grossièrement deux oignons, les carottes et les gousses d’ail

Versez dans un plat la moitié de la bouteille de vin

Ajoutez-y les oignons, les carottes, l’ail, le thym, le laurier, les baies de genévrier et le poivre noir

Découpez le sanglier en cubes de 3 centimètres sur centimètres sur 3

Ajoutez les cubes de sanglier dans le vin

Ajoutez du vin si la viande n’est pas recouverte

Laissez mariner pendant 24 heures au frigo

Après 24 heures, séparez votre viande de la marinade

Passez la marinade pour ne conserver que le liquide

Dans une cocotte, faites revenir votre sanglier pendant 5 minutes dans un peu de beurre

Sortez la viande de la cocotte et réservez

Hachez grossièrement 2 oignons

Faites revenir les oignons dans un peu de beurre

Un fois qu’ils sont translucide, ajoutez deux cuillères à soupe de gelée de groseille

Une fois la gelée « dissoute », ajoutez la viande et enfin la marinade

Laissez mijoter pendant 3 à 4 heures

Laissez reposer jusqu’au lendemain

Laissez de nouveau mijoter pendant 1 à 2 heures en surveillant bien le niveau de votre sauce, au besoin rajoutez un petit peu d’eau

Terminez en ajoutant deux cuillères à soupe de gelée de groseille

Cette daube de sanglier se déguste avec des croquettes et des légumes racines

