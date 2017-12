Ah ! Les pâtes au jambon et au fromage, le plat de « Comfort Food » par excellence, le plat « Madeleine de Proust« , le plat facile à faire … mais que l’on peut rater en 30 secondes.

Pour vous aider à réussir ce repas, je vais vous donner non pas une, non pas deux, mais bien trois recettes !

Les recettes des pâtes au jambon et au fromage

1. La version « Soubry »

La version des pâtes au jambon et au fromage qui me ramène directement dans ma lointaine enfance. Si je ne me souviens plus de la recette exacte de ma grand-mère, je me souviens encore de son goût.

Pour quatre personnes, vous avez besoin de 500 grammes de « macaronis coupés » (préférez la marque Soubry), de 4 ou 5 tranches de jambon cuit, de 150 grammes d’Emmental râpé, de beurre, de sel et de poivre.

Commencez par cuire vos pâtes en suivant les indications du fabriquant, pendant ce temps découpez votre jambon en lanières ou en carrés (selon vos préférences). Une fois les pâtes cuites, égouttez-les et remettez-les dans la casserole de cuisson (évitons la vaisselle inutile, même si ce n’est pas notre charge). Ajoutez-y le jambon, une grosse noix de beurre et mélangez. Ajoutez ensuite l’Emmental, mélangez. Assaisonnez. Servez …

2. La version gratinée

La version que je préfère, actuellement ! J’adore l’onctuosité des pâtes et le craquant du gratin.

Pour quatre personnes, vous avez besoin de 500 grammes de pâtes de type « Penne« , de deux tranches d’un demi-centimètre d’épaisseur de jambon cuit, de 200 grammes de Gruyère râpé et éventuellement d’un fond de Parmesan, de crème fraiche, d’une gousse d’ail, de beurre, de sel et de poivre.

Commencez par cuire vos pâtes en suivant les indications du fabriquant, pendant ce temps découpez votre jambon en petits cubes réguliers. Chauffez la crème et ajoutez-y le fromage râpé. Mélangez pour incorporer le fromage à la crème, poivrez (selon votre goût). Réservez. Préchauffez votre four à 150°. Égouttez les pâtes. Remettez-les dans la casserole de cuisson et ajoutez-y le jambon et la crème. Transvasez dans un plat à gratin, recouvrez avec votre fond de parmesan râpé. Enfournez sur la position « grill » pour 10 à 15 minutes. Servez …

3. La version crème et Comté

La version « bistrot« , la version faussement « carbonara » que j’ai piqué à Carlo de Pascale.

Pour quatre personnes, vous avez besoin de 500 grammes de pâtes de type « Penne« , de 5 tranches de jambon cuit, de 250 grammes de Comté jeune râpé, de crème fraiche, de beurre, de sel et de poivre.

Commencez par cuire vos pâtes en suivant les indications du fabriquant, pendant ce temps découpez votre jambon en lanières régulières. Chauffez la crème et ajoutez-y le fromage râpé. Mélangez pour incorporer le fromage à la crème, poivrez (selon votre goût). Réservez. Égouttez les pâtes. Remettez-les dans la casserole de cuisson et ajoutez-y le jambon et la crème. Servez …

Remarques

Pour donner plus de goût aux pâtes, il m’arrive de diluer un cube de bouillon (volaille, légume ou « spéciales pâtes ») dans l’eau de cuisson.

Vous pouvez si vous aimez la ciboulette en ajoutez dans les trois préparations.

