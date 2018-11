Si le salsifis est à ranger au rayon des mauvais souvenirs de la cantine dans la même étagère que les petits pois carottes ou la langue de boeuf sauce madère, celle des plats dont on ne veut plus entendre parler une fois la majorité atteinte, c’est à cause d’un malentendu. Car tous ces plats sont des merveilles, si ils sont préparés avec des produits frais et dans les règles de l’art !

Je ne vais pas m’attarder sur les petits pois ou la langue de boeuf mais bien sur les salsifis, aussi connus sous le patronyme « scorsonère« .

La première chose d’importance à savoir, c’est la période pendant laquelle on peut les trouver et donc les consommer est relativement courte (de mi octobre à mi novembre). La deuxième, les salsifis ne se nettoient pas, il s’épluchent et enfin pour terminer ils nécessitent une cuisson à blanc.

Reprenons dans le détail !

Comptez entre 1 kilo et 1,5 kilo de salsifis pour 4 personnes

Préparez un plat contenant de l’eau et le jus d’un citron

Coupez les extrémités dures, une fois que cela devient plus tendre, vous êtes dans le bon

A l’aide d’un économe, épluchez vos salsifis, ils doivent être totalement blancs

Tronçonnez-les en morceaux de 4 à 5 centimètres

Plongez-les dans votre eau citronnée

Préparez une grande casserole d’eau salée légèrement citronnée

Portez à ébullition

Dans un bol, mélangez une cuillère de farine à 10 centilitres d’eau, ajoutez ce mélange à votre eau bouillonnante

Plongez-y les salsifis pour 20 minutes

Vérifiez la cuisson, égouttez

Faites fondre un peu de beurre dans une casserole

Faites-y revenir les salsifis

Salez, poivrez

Ajoutez de la noix de muscade (si vous aimez cela)

Crémez

Servez

Parfois, rien de tel que quelques images pour bien comprendre …

