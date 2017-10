Il n’y a rien à faire, mes fils d’actualité sur les réseaux sociaux ne regorgent que d’offres « alimentaires » ! Après avoir répondu à l’appel de l’Anova Precision Cooker, j’ai cliqué sur la promotion « HelloFresh« , il faut dire que la réduction de 25 € sur la première commande facilitait grandement les choses.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, HelloFresh est un service de livraison à domicile de repas à préparer soi-même.

Les premiers clics …

Pour commencer, vous devez créer votre compte sur le site d’HelloFresh. Ensuite, vous allez devoir choisir votre formule. Le premier choix que vous devez effectuer se porte sur le type de box que vous désirez acheter (Original, Veggie ou Familial), ensuite vous définissez le nombre de personne (entre 1 et 6) et enfin le nombre de personnes (minimum 3 jours, maximum 5 jours).

Pour passer votre commande, ne vous y prenez pas à la dernière minute, la clôture se fait le mercredi à 23h59 … Passé ce délai, vous recevrez la sélection par défaut qui varie en fonction du choix de votre type de box. SI vous êtes du type prévoyant vous pouvez préparer votre box à l’avance.

La livraison …

Pour la livrasion, HelloFresh vous informe quasi en temps réel, vous recevez un SMS (gratuit) le jour précédent, un autre quelques heures avant la livraison (pour vous rappeler gentillement d’être présent) et miracle, la livraison se fait toujours en temps et en heure.

Si par malheur, vous n’êtes pas présent lors de la livraison, vous serez contacté téléphoniquement pour trouver une solution.

Les aliments sont livrés dans une grande boite en carton, elle-même sous-divisée en fonction des recettes de la semaine. Prenez bien soin de ranger tout cela tout de suite dans votre frigo ou dans une armoire au risque de voir quelques ingrédients s’abimer.

Les premières recettes …

Avant de vous lancer dans la préparation de votre repas, consultez les fiches techniques afin de vérifier que vous disposez de tous les produits. En effet, les box ne contiennent pas de poivre, de sel, d’huile, de beurre, de vinaigre, de miel, de moutarde, etc … Mais aussi pour bien comprendre le déroulé de la recette et évaluer le temps de préparation et de cuisson.

Le temps moyen de préparation d’un repas varie de 30 à 60 minutes.

Les portions sont, je trouve, équilibrées. HelloFresh abuse parfois un peu sur les féculents, mais jusqu’à présent j’ai toujours mangé à ma faim.

Sans être révolutionnaires, les recettes d’HelloFresh permettent de sortir du train train quotidien en permettant de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles saveurs.

Alors devez-vous succomber à la tentation HelloFresh ?

Je dirais oui et même trois fois oui ! Premièrement car tous les ingrédients nécessaires (ou presque) à la préparation des repas sont livrés à la maison au moment qui vous convient. Deuxièmement car le plaisir de cuisiner est bien présent, les plats ne sont pas préparés, vous devez toujours lavez, couper, ciseler, cuire, mélanger, épicer. Troisièmement, financièrement cela tient la route, comptez en moyenne pour trois repas sur la semaine 12 € (la portion) si vous êtes seul, 8 € pour un couple et 4 € pour une famille de 4 personnes.

Si je vous ai convaincu, profitez d’une offre de parrainage de 25 € déductible directement sur votre première commande en cliquant ici.

Vos commentaires

commentaire