Voilà une tuerie sucrée que j’ai découverte à l’Osteria Bolognese ! Un dessert tellement bon que je n’ai pas pu m’empêcher d’essayer de le refaire à la maison. Voici en quelques lignes ce que j’ai décodé de leur préparation.

Pour réaliser cette tuerie, vous aurez besoin de 250 grammes de mascarpone, 75 grammes de sucre fin, 200 grammes d’amandes, 200 grammes de chocolat fondant et de la crème liquide.

Dans un cul de poule, mélangez le mascarpone et le sucre, montez fermement 100 millilitres de crème et ajoutez-la au mélange mascarpone-sucre. Réservez au réfrigérateur. Préchauffez votre four à 175°, étalez sur une plaque les amandes mondées (ce tutoriel vous explique comment faire) et faites les griller pendant 15 minutes. Remuez de temps en temps pour qu’elles colorent bien sur toutes les faces. A la sortie du four, mordez dans une amande, elle doit croquer si ce n’est pas le cas prolongez la cuisson. Pendant de temps, faites fondre dans un poêlon votre chocolat. Une fois le chocolat fondu ajoutez un peu de crème pour le rendre liquide.

On finalise notre dessert en assemblant nos ingrédients. On commence par verser la crème dans le fond d’un verre, on dépose les amandes grillées pour couvrir toute la surface et on termine avec une bonne dose de chocolat fondu.

J’attends vos commentaires pour m’aider à améliorer cette recette …

