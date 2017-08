Si vous passez vos vacances d’été en Drôme ou en Ardèche, arrêtez-vous sur le chemin du retour pour acheter une caisse de pêches ! Déposez-la sur la banquette arrière de votre voiture, si vous manquez de place, laissez les enfants au bord de la route le trajet sera plus calme et certainement plus reposant. Lentement la senteur douce et suave des pêches va envahir l’habitacle … un moyen comme un autre de prolonger ces dernières heures de détente.

Pour réaliser cette confiture de pêches, vous avez besoin d’une caisse de pêches, de 1,5 à 2 kilogrammes de sucre fin, d’un citron et d’une branche de romarin frais (à cueillir lors de votre dernière promenade). Commencez par éplucher les pêches, ensuite coupez les gros quartiers dans un grand saladier. Ajoutez le sucre, le romarin et le jus du citron. Mélangez pour faire fondre le sucre. Laissez mariner pendant 6 à 8 heures. Versez le mélange dans une grande marmite et cuisez à feu moyen en mélangeant et en écumant régulièrement jusqu’à atteindre la température de 105° *. C’est le signe que votre confiture est prête, cette méthode remplace efficacement le test de la goutte de jus sur une assiette froide. Retirez la branche de romarin. Versez dans des pots à confiture. Conservez dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.

Vous voilà prêt à affronter tous les matins d’hiver en débutant vos journées avec des tartines grillées à la confiture de pêches …

* L’achat d’un thermomètre est indispensable.

Vos commentaires

commentaire