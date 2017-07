C’est quoi la fricadelle spéciale ?

Si vous êtes un grand voyageur et que votre chemin vous amène en Belgique, il y a trois « crasses » à gouter absolument ! La première, c’est le Giant (il n’a pas le même goût en France), le hamburger de chez Quick, notre entreprise de fast food nationale. Dans la partie sud de notre petit pays, il y a ensuite la mitraillette (appelée « Routier » du côté de Liège), une baguette contenant une viande cuite (ou plusieurs en fonction de l’appétit), des frites, des garnitures (légumes, fromages, etc …) et une grosse quantité de sauce. Et enfin la fricadelle spéciale, surtout répandue en Flandre et dans le Nord de la France, qui permet à tous les noceurs de se tapisser l’estomac avant d’accueillir des quantités non raisonnables d’alcool.

La fricadelle spéciale peut également se déguster entre amis … ou avec vos enfants (ils vont adorer), je vous explique en quelques phrases comment procéder pour préparer cette savoureuse spécialité.

Les ingrédients

2 fricadelles « bio » * par personne

De gros oignons blancs

Mayonnaise

Ketchup (de préférence du Curry Ketchup)





La préparation

Laissez décongeler les fricadelles.

Préchauffez votre huile à 175°.

Incisez les fricadelles sur la longueur.

Hachez finement 1 ou 2 grois oignons.

Plongez les fricadelles dans l’huile bien chaude (pour la durée, consultez les indications de l’emballage).

Garnissez avec les oignons hachés, la mayonnaise et le ketchup.

Servez immédiatement avec des frites et une salade.

* Une fricadelle « bio« , je déconne bien sur ! Je suis même certain que cela n’existe pas mais lors du choix de ce mets de qualité, portez plutôt votre choix sur des marques premium (Mora, Deckers, …). On a déjà du mal à identifier le contenu de ceux-là, alors imaginez les produits blancs …

Vos commentaires

commentaire