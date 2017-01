Comme toutes les sources sont bonnes pour découvrir de nouvelles recettes et surtout varier les repas quotidiens et que je ne lis pas que des livres consacrés à la cuisine gastronomique, je me suis fait offrir « Simplissime / Le Livre de Cuisine le + Facile du Monde« .

Ce livre compile une centaine de recettes à réaliser avec un maximum 6 ingrédients. Ma découverte a commencé avec le « Bouillon Repas/Boeuf, Moutarde« . Une première recette que j’ai d’abord exécutée au pied de la lettre, et ensuite comme le recommande l’auteur, je l’ai légèrement adaptée pour la rendre un peu plus savoureuse.

Ci-dessous les ingrédients pour 4 personnes, comptez 30 minutes entre le début de la préparation et le service.

Les ingrédients

500 grammes de hachis de bœuf

400 grammes de pâtes sèches

1,5 litre de bouillon de volaille

25 mini-tomates

1 cuillère à soupe de moutarde

Thym

Cébette

Sel

Poivre

Huile d’olive

La préparation des boulettes de boeuf, pâtes et tomates

Commencez par assaisonner votre viande de bœuf avec un peu de sel, de poivre et quelques herbes

Ensuite, roulez de petites boulettes avec la viande et réservez-les

Portez votre bouillon de volaille à ébullition

Diminuez l’ébullition pour obtenir un frémissement

Plongez les pâtes dans le bouillon

Coupez vos mini-tomates en deux

Mettez quelques cuillères d’huile à chauffer dans une poêle

Dans cette poêle, donnez une coloration à vos boulettes

Réservez-les

A mi-cuisson de vos pâtes, ajoutez les boulettes

Lorsque les pâtes sont presque cuites, ajoutez les mini-tomates et le thym

Coupez la source de chaleur et laissez reposer quelques instants

Ajoutez la moutarde et rectifiez l’assaisonnement

Ajoutez les cébettes

Posez la casserole au milieu de la table et laissez chacun se servir !

Pour donner un peu de piquant à cette recette, rien de tel que quelques gouttes d’harissa maison !

